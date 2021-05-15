Арсенал не собирается увольнять Артету

Руководство «Арсенала» не собирается увольнять главного тренера команды Микеля Артету. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Артета останется в «Арсенале» на следующий сезон. Сейчас руководство тренера совместно с клубом уже занимается планированием летней трансферной компании.

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Сейчас команда идет на девятом месте в турнирной таблице АПЛ.