Гендиректор Зари: «В клубе нет проблем»

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о ситуации в клубе и о ближайших планах:

- Спасибо всем болельщикам, которые приходили на стадион, ездили вместе с командой, поддерживали нас у экранов телевизоров, критиковали и хвалили нас.

Спасибо и уверяю: мы будем двигаться вперед. В «Заре» нет проблем. Мы будем показывать красивую игру, добиваться результата и радовать болельщиков.

- Какие дальнейшие планы основного состава?

- После кубковой игры все ушли в отпуск. Соберется «Заря» 15 июня. В течение 10 дней будет тренироваться в Запорожье, а 25 июня улетит в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в горной местности.

15 июля «черно-белые» возвращаются и будут готовиться к новому чемпионату уже на месте. Возможно в учебно-тренировочном процессе будут какие-то коррективы, - заявил Оганов.

Ранее Оганов сообщил о том, что Виктор Скрипник «Зарю» не покинет.