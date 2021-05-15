Артур РЕМЕНЯК: «Не знаю, есть ли в молодежке посвящение новичков»

20-летний хавбек «Львова» Артур Ременяк прокомментировал вызов в молодежную сборную Украины.

«Перед заключительным туром чемпионата УПЛ мне позвонил администратор молодежной сборной Украины, сообщил о вызове. Я должен прибыть на сбор в Киев 24 мая. Конечно, было очень приятно это услышать, тем более, что я хорошо помню, как в свое время меня вдохновил вызов в юношескую сборную страны.

Если честно, то я не знаю, существует ли в «молодежке» посвящение новичков, но если нужно, то я готов спеть, или станцевать. Без проблем.

Главное доказать, что тренерский штаб во мне не ошибся. Вызов в сборную радует еще и потому, что «Львов» снова будет иметь в «молодежке» своего представителя. Ведь в предыдущем составе играл мой одноклубник Владимир Якимец», - сказал Ременяк.

Напомним, что в чемпионате УПЛ Артур Ременяк провел за «Львов» 14 матчей.

Молодежная сборная Украины примет участие в Турнире Лобановского, который пройдет с 26 мая по 28 мая. Украинская команда сыграет с Азербайджаном (26 мая) и Узбекистаном (28 мая).