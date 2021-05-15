Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В финале Кубка Динамо очень хорошо выглядело»

Полузащитник итальянской «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу «Динамо» над «Зарей» (1:0) в финале Кубка Украины.

«Я смотрел второй тайм Кубка Украины и дополнительное время. «Динамо» переиграло «Зарю». «Заря» старалась хорошо обороняться, но «Динамо» создало много моментов, очень хорошо выглядели и функционально были посильнее, чем соперник», - сказал Малиновский.