Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В финале Кубка Динамо очень хорошо выглядело»

Полузащитник итальянской «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу «Динамо» над «Зарей» (1:0) в финале Кубка Украины.
«Я смотрел второй тайм Кубка Украины и дополнительное время. «Динамо» переиграло «Зарю». «Заря» старалась хорошо обороняться, но «Динамо» создало много моментов, очень хорошо выглядели и функционально были посильнее, чем соперник», - сказал Малиновский.
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Источник — Футбол 1/2/3
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