Луческу отложил возвращение в Румынию для встреч с Суркисом

Главный тренер «Динамо» хочет обсудить несколько вопросов с президентом клуба

  • 15.05.2021 12:30
  • 1062 просмотра
  • 4 комментария
Луческу отложил возвращение в Румынию для встреч с Суркисом
© ФК Динамо Киев

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу по окончании сезона, который завершился для команды триумфом в финале Кубка Украины над «Зарей» (1:0), не ушел в отпуск, а остался на несколько дней в Киеве.

В эти дни Мистер планирует провести несколько встреч с президентом «Динамо» Игорем Суркисом, чтобы обсудить планы команды на межсезонье, а также определиться с игроками, которые поедут на летние сборы или покинут команду. После этого Луческу покинет Киев и уедет в отпуск в Румынию.

Одной из тем разговора Луческу с президентом «Динамо» должен стать вопрос повышения зарплат для молодых игроков команды с украинским паспортом. Еще в ходе сезона футболистами поднимался этот вопрос. Главный тренер пообещал обсудить его с Игорем Суркисом по окончании сезона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.05.2021 12:58
    0
    Серьезный подход.
    Может повлияет и на выбор спорт.дира.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 15.05.2021 12:48
    0
    Там вроде Миколенко и Забарный говорили что по 2.5 тысячи получали играя за дублеров, кто то в курсе какая у Ю 21 зп. А уже перейдя то по 25 т долларов то её нинужно повышать. Только 21, 19. А так чувак мыслит глобально и толковый бы был директор как по мне
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 15.05.2021 12:45
    0
    Супкис так занят, что необходимо несколько встреч?
    Партийная работа засосала. Нужны бабки для брата и Медведчука.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 15.05.2021 12:38
    0
    Супер тренер!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.05.2021 12:58
    0
    Серьезный подход.
    Может повлияет и на выбор спорт.дира.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 15.05.2021 12:48
    0
    Там вроде Миколенко и Забарный говорили что по 2.5 тысячи получали играя за дублеров, кто то в курсе какая у Ю 21 зп. А уже перейдя то по 25 т долларов то её нинужно повышать. Только 21, 19. А так чувак мыслит глобально и толковый бы был директор как по мне
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 15.05.2021 12:45
    0
    Супкис так занят, что необходимо несколько встреч?
    Партийная работа засосала. Нужны бабки для брата и Медведчука.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 15.05.2021 12:38
    0
    Супер тренер!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности