Луческу отложил возвращение в Румынию для встреч с Суркисом

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу по окончании сезона, который завершился для команды триумфом в финале Кубка Украины над «Зарей» (1:0), не ушел в отпуск, а остался на несколько дней в Киеве.

В эти дни Мистер планирует провести несколько встреч с президентом «Динамо» Игорем Суркисом, чтобы обсудить планы команды на межсезонье, а также определиться с игроками, которые поедут на летние сборы или покинут команду. После этого Луческу покинет Киев и уедет в отпуск в Румынию.

Одной из тем разговора Луческу с президентом «Динамо» должен стать вопрос повышения зарплат для молодых игроков команды с украинским паспортом. Еще в ходе сезона футболистами поднимался этот вопрос. Главный тренер пообещал обсудить его с Игорем Суркисом по окончании сезона.