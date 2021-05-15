Климовский провел первую тренировку с Нивой Тернополь

14 мая новый главный тренер тернопольской «Нивы» Игорь Климовский провел с подопечными первое занятие.

Специалист принял «Ниву» еще в середине апреля, но из-за проблем со здоровьем вынужден был находиться в Киеве и консультировал своего помощника Руслана Уманца в телефонном режиме. Однако в очередном календарном матче Первой лиги с «ВПК-Агро», который состоится 16 мая, Климовский уже будет руководить действиями футболистов «Нивы» с технической зоны.

Тем временем, после серьезной травмы уже тренируется в общей группе ведущий полузащитник Роман Волохатый, однако в поединке с «ВПК-Агро» он «Ниве» еще не поможет.

Также, по имеющейся информации, ряды «Нивы» покинул опытный полузащитник Ярослав Кинаш.

Напомним, что «Нива» пока занимает 12 место в Первой лиге, набрав 24 очка.