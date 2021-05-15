Ювентус – Интер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Специалист поделился прогнозом на игру Серии A

  • 15.05.2021 04:56
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Ювентус – Интер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 37-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Интер».

«На финишной прямой итальянского чемпионата становится все интереснее для болельщиков и все напряженнее для ряда команд. Мы знаем имя чемпиона - это «Интер», который продолжает свое победное шествие, штампуя победы и не собирается останавливаться. Также мы знаем, что «Парма» и «Кротоне» вылетают из Серии А. И определится еще третья команда на понижение в классе.

Хочу, чтобы читатели внимательно проанализировали: «Наполи» Гаттузо пять раз выиграли и дважды сыграли вничью в том числе с «Интером». «Аталанта» из 14 матчей Серии А 12 выиграла и дважды сыграла! Это вообще фантастика! Наш Малиновский становится лидером команды, в каждом матче забивая или отдавая. Руслан ведет команду вперед! Уже многие забыли, что в «Аталанте» Гомес был лидером и капитаном. В футболе все быстро меняется. Проснулся после двух поражений сонный «Милан». Они уступили «Лацио» и «Сассуоло», а затем в трех победных матчах кряду наколотили 12 голов! Они два забили «Беневенто» (2:0) и 10 забили в Турине – три «Ювентусу» (3:0) и семь «Торино» (7:0). «Россонери» не пропустили при этом ни одного мяча. Решающий матч сезона для «Милана» будет с «Аталантой»!

И вот мы подошли к «Ювентусу. Объяснить результаты «Юве» очень сложно, так как там нет логики. Они теряют очки с «Беневенто» (0:1) и «Торино» (2:2), затем побеждают «Наполи» (2:1) и «Дженоа» (3:1), а после этого проигрывают в Бергамо «Аталанте» (1:0). Затем они разозлились и обыграли 3:1 «Парму». Потом сыграли с «Фиорентиной» вничью (1:1) и победили на выезде «Удинезе» (1:2). Но потом дома уступили неожиданно «Милану» 0:3. Но потом, собравшись, туринцы взяли верх над «Сассуоло» в гостях. «Юве» поставил себя в такое положение, что он обязан выиграть три оставшихся матча. После «Интера» у них финал финал Кубка с «Аталантой», а также заключительный матч Серии А с «Болоньей». Ух! Аж дух захватывает! Американские горки отдыхают!

Противостояние больших клубов «Ювентуса» и «Интера» всегда высокого накала при любых раскладах. Конте сейчас дает возможность своим игрокам получать удовольствие не только от чемпионства, но и от качественно сыгранных матчей. Антонио с удовольствием продемонстрирует свою принципиальность и профессионализм в оставшихся матчах. «Юве» рискует очень много потерять. Они уже передали чемпионство «Интеру» и могут проиграть «Аталанте» Кубок, а затем еще и не попасть в Лигу чемпионов. Верю ли я в это? Нет! Это из области фантастики. Смотрите, как быстро туринцы отошли от домашнего разгрома от «Милана» (0:3) и обыграли в гостях творческий «Сассуоло» Де Дзерби, который вероятнее всего станет рулевым «Шахтера».

Думаю, что «Старая Синьора» выиграет в один мяч у «Интера», а решающий гол в свой актив запишет их топ-лидер Криштиану Роналду», - сказал Грозный.

Матч «Ювентус» – «Интер» состоится 15-го мая. Начало встречи в 19:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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