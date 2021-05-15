Пирло поздравил Интер с завоеванием Скудетто

«Ювентус» и «Интер» 15 мая сыграют в рамках 37-го тура чемпионата Италии. В преддверии матча наставник туринского клуба Андреа Пирло поздравил своих соперником с завоеванием титула чемпионов Италии.

«Интер» выступил лучше, был стабильнее и более голодным, нежели мы. Завтрашняя встреча с новыми чемпионами Италии придаст нам больше мотивации. Не будем забывать, что у нас есть шанс выйти в Лигу чемпионов. «Интер» постарается выиграть матч.

Поздравляю «Интер» со Скудетто, но мы могли бы сделать больше», — сказал Пирло.

Напомним, что после 36-ти туров «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А и рискует не попасть в Лигу чемпионов.

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