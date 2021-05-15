Челси – Лестер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Специалист поделился ожиданиями от финала Кубка Англии

  • 15.05.2021 03:42
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Челси – Лестер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на финальный матч Кубка Англии «Челси» – «Лестер».

«Чтобы не допустить в Англии тотального преимущества манчестерских клубов, финалистам Кубка «Челси» и «Лестеру» пришлось изрядно постараться. В четвертьфинале «Лестер» обыграл МЮ, а «Челси» в полуфинале – «Ман Сити». И теперь «аристократы» и «лисы» два раза подряд встретятся на поле – сначала в финале Кубка, а затем в рамках 37-го тура АПЛ.

Кстати в турнирной таблице АПЛ команды разделяет всего два очки и оба клуба хотят попасть в Лигу чемпионов. Сейчас «Лестер» третий, а «Челси» - четвертый. С этим не очень согласен «Ливерпуль», который обыграл МЮ на выезде со счетом 2:4 и реально включился в борьбу! Теперь «мерсисайдцы» по потерянным всего на очко отстают от «Челси». В оставшихся трех матчах команда Клоппа очков не потеряет и у нее будет 69 баллов. Мне кажется, «Ливерпуль» сто процентов будет в четверке Лиги чемпионов. А кто будет там лишним, «аристократы» и «лисы» выяснят в личном поединке. Вот это интрига! Но сейчас о Кубке…

Соперники сыграли по-разному. «Лестер» обыграл в гостях МЮ (1:2), а «Челси» неожиданно проиграл в лондонском дерби «канонирам» (0:1). Правда, в этом поединке Тухель перед финалом не использовал игроков основы Менди, Алонсо, Канте, Вернера. А Роджерс, естественно, использовал всех своих лучших игроков в старте. Выигрыш в Манчестере поможет им быстрее восстановиться психологически. Они снова вернулись на третье место и продолжают борьбу.

Я думаю, что в основное время будет ничья, а пенальти – это большая психология, игра нервов и улыбка фортуны! Пусть повезет сильнейшему!», - сказал Грозный.

Матч «Челси» – «Лестер» состоится 15-го мая. Начало встречи в 19:15.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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