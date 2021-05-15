Испанское Эль Класико может состояться в США

Глава Ла Лиги хочет провести матч в Америке

  • 15.05.2021 02:21
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Испанское Эль Класико может состояться в США
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о намерениях провести один из матчей чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» в США.

«Провести Эль Класико в США будет сложно, мы все это понимаем. Это встреча главных команд во всем мировом футболе, но мы будем пытаться. Зато, признаюсь, более высока вероятность, что «Реал», «Барселона» или «Атлетико» проведут там по одной встрече. После того, как Ла Лига подписала контракт с ESPN, американские фанаты заслуживают, чтобы вживую увидеть матчи испанских грандов», — сказал Тебас.

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Источник — ESPN

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