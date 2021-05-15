Ман Сити одержал рекордную выездную победу в АПЛ

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» перестрелял «Ньюкасл» (4:3).
Эта победа стала для «горожан» двенадцатой выездной подряд, что является самой продолжительной серией среди команд, которые играют в первых четырёх английских дивизионах.
«Сити» досрочно выиграл Премьер-лигу в этом сезоне. В 36 турах клуб набрал 83 очка и опережает на 13 баллов «Манчестер Юнайтед», который идет вторым.
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Источник — Opta
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