Ман Сити одержал рекордную выездную победу в АПЛ

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» перестрелял «Ньюкасл» (4:3).

Эта победа стала для «горожан» двенадцатой выездной подряд, что является самой продолжительной серией среди команд, которые играют в первых четырёх английских дивизионах.

«Сити» досрочно выиграл Премьер-лигу в этом сезоне. В 36 турах клуб набрал 83 очка и опережает на 13 баллов «Манчестер Юнайтед», который идет вторым.