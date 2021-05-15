Ферран ТОРРЕС о хет-трике: «Это была невероятная неделя»

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» перестрелял «Ньюкасл» (4:3). Нападающий Ферран Торрес оформил хет-трик в ворота «сорок», причем в первом тайме забил чудо-гол пяткой!
Испанец прокомментировал свою игру:
«Это была невероятная неделя. Мы прошли в финал Лиги чемпионов, выиграли Премьер-лигу, а я сделал хет-трик. Очень счастлив. Я стараюсь улучшаться изо дня в день, а также стараюсь учиться у своих товарищей по команде и своего тренера. Невероятный гол пяткой? Я всегда во время стандартов пытаюсь сыграть на опережение на ближней штанге. В этот раз удалось попасть по мячу должным образом. Думаю, получился красивый гол», — сказал Торрес.
В нынешнем сезоне АПЛ Торрес провел 22 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Источник — Sky Sports
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