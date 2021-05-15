Ферран ТОРРЕС о хет-трике: «Это была невероятная неделя»

Форвард «Ман Сити» доволен своей игрой

  • 15.05.2021 01:43
  • 52 просмотра
  • 0 комментариев
Ферран ТОРРЕС о хет-трике: «Это была невероятная неделя»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» перестрелял «Ньюкасл» (4:3). Нападающий Ферран Торрес оформил хет-трик в ворота «сорок», причем в первом тайме забил чудо-гол пяткой!

Испанец прокомментировал свою игру:

«Это была невероятная неделя. Мы прошли в финал Лиги чемпионов, выиграли Премьер-лигу, а я сделал хет-трик. Очень счастлив. Я стараюсь улучшаться изо дня в день, а также стараюсь учиться у своих товарищей по команде и своего тренера. Невероятный гол пяткой? Я всегда во время стандартов пытаюсь сыграть на опережение на ближней штанге. В этот раз удалось попасть по мячу должным образом. Думаю, получился красивый гол», — сказал Торрес.

В нынешнем сезоне АПЛ Торрес провел 22 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности