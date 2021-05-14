Стало известно, кто может заменить Михайличенко в Динамо

Сегодня стало известно о том, что Алексей Михайличенко покидает пост спортивного директора «Динамо» Киев. Клуб уже начал поиски замены специалисту.

По информации телеканалов «Футбол», заменить Михайличенко в «Динамо» может еще одна легенда клуба, Владимир Бессонов. С 2015 года он работает в клубе тренером-селекционером.

Михайличенко вернулся на пост спортивного директора «Динамо» год назад, после того, как был уволен с поста главного тренера.

О своем уходе Михайличенко сообщил президенту «Динамо» Игорю Суркису еще 10 мая в телефонном разговоре. А 12 мая написал заявление об увольнении.

Причиной ухода Михайличенко назвал то, что чувствует себя некомфортно на этой должности. При этом наставник команды Мирча Луческу к этому отношения не имеет.