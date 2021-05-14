ФОТО. Арсенал представил новую выездную форму

Ретро-стиль и возвращение к пушке

  • 14.05.2021 22:47
  • 572 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Арсенал представил новую выездную форму
© twitter.com/Arsenal

Лондонский «Арсеал» презентовал выездную форму на следующий сезон. Она выполнена в ретро-стиле в светло-желтом цвете.

Главная особенность дизайна – возвращение к старому лого с пушкой:

Ранее «Арсенал» в 36-м туре АПЛ на выезде обыграл «Челси» 1:0.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 14.05.2021 22:52
    0
    Лучше бы нового тренера представили...
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 14.05.2021 22:52
    0
    Лучше бы нового тренера представили...
    Ссылка
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