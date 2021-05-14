ФОТО. Арсенал представил новую выездную форму

Лондонский «Арсеал» презентовал выездную форму на следующий сезон. Она выполнена в ретро-стиле в светло-желтом цвете.
Главная особенность дизайна – возвращение к старому лого с пушкой:
Ранее «Арсенал» в 36-м туре АПЛ на выезде обыграл «Челси» 1:0.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.