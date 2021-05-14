ВИДЕО. Как Моуриньо готовится к работе в Роме

4 мая «Рома» объявила о том, что с нового сезона команду возглавит Жозе Моуриньо.
Португальский специалист у себя в Инстаграме показал, как готовится к работе в новом клубе, изучая игру своих будущих подопечных:
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Источник — Instagram
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