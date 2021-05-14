Александр ГЛАДКИЙ: «Мы выступили очень достойно»

Форвард «Зари» Александр Гладкий прокомментировал поражение 0:1 от «Динамо» в финале Кубка Украины:

«Это футбол, это финал. Финалы – они такие, до одной ошибки. Где-то ошибку мы допустили – они забили. У нас были моменты – мы не забили.

Очень готовились к этому матчу. Считаю, мы выступили очень достойно. Ни в чем не уступали «Динамо». Игра складывалась, моменты у обеих команд были. «Динамо» забило, а мы нет. Для нас это стимул вернуться в следующем году сильнее».