Александр ГЛАДКИЙ: «Мы выступили очень достойно»

Форвард «Зари» Александр Гладкий прокомментировал поражение 0:1 от «Динамо» в финале Кубка Украины:
«Это футбол, это финал. Финалы – они такие, до одной ошибки. Где-то ошибку мы допустили – они забили. У нас были моменты – мы не забили.
Очень готовились к этому матчу. Считаю, мы выступили очень достойно. Ни в чем не уступали «Динамо». Игра складывалась, моменты у обеих команд были. «Динамо» забило, а мы нет. Для нас это стимул вернуться в следующем году сильнее».
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Источник — ТК Футбол
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