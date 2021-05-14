36-й тур
Ньюкасл
0 : 0
Ман Сити
14.05.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 36-го тура чемпионата Англии

  • 14.05.2021 20:59
  • 178 просмотров
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Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором «Ньюкасл» примет «Манчестер Сити».

Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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