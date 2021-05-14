14 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором «Ньюкасл» примет «Манчестер Сити».
Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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