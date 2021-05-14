Роман ЯРЕМЧУК: «Мой гол был очень важным для команды»

Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук прокомментировал победу над «Остенде» в чемпионате Бельгии и свой забитый мяч:

«Это был очень важный гол для команды и клуба. Не буду говорить, что он вышел красивым. Не имеет значения, как попал мяч в сетку – главное, что он туда попал. Нам были необходимы три очка, особенно сейчас. Теперь все четыре команды снова близки друг к другу и борются за плей-офф.

Наш стиль игры требовал много бега и давления впереди. Мы чувствовали, что уже использовали много энергии, но пытались подловить соперника. Нам следовало раньше решить судьбу матча, тогда бы не было проблем в последние полчаса, но все хорошо закончилось.

Теперь отдых будет ключевым фактором. Мы отдали на поле все, и теперь нам придется перезарядить батарейки, чтобы в следующем матче с «Остенде» вернуться полными сил. Тот, кто сможет наилучшим образом использовать этот короткий период отдыха, будет иметь преимущество в воскресенье».