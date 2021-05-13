ВИДЕО. Бомбардир для Евро. Яремчук забил очередной гол за Гент

Украинец открыл счет в матче чемпионата Бельгии против «Остенде»

  • 13.05.2021 15:07
  • 978 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Бомбардир для Евро. Яремчук забил очередной гол за Гент
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Роман Яремчук забил очередной, 19-й гол за «Гент» в текущем сезоне.

Украинец точным ударом в дальний угол открыл счет в матче чемпионата Бельгии против «Остенде».

Ожидается, что Яремчук будет лидером атак сборной Украины на предстоящем летом Евро-2020.

ГОЛ! 1:0. Роман Яремчук, 14 мин.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 13.05.2021 15:23
    0
    Тут более главный вопрос,кто займет место в воротах
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 13.05.2021 15:17
    0
    Зинченко, Малиновский и Яремчук в топовой форме перед Евро.
    Главное что бы без травм...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.05.2021 15:15
    +1
    Гол красень. Майстерно.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.05.2021 15:15
    +1
    Гол красень. Майстерно.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 13.05.2021 15:23
    0
    Тут более главный вопрос,кто займет место в воротах
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 13.05.2021 15:17
    0
    Зинченко, Малиновский и Яремчук в топовой форме перед Евро.
    Главное что бы без травм...
    Ссылка
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