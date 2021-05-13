ВИДЕО. Бомбардир для Евро. Яремчук забил очередной гол за Гент

Форвард Роман Яремчук забил очередной, 19-й гол за «Гент» в текущем сезоне.
Украинец точным ударом в дальний угол открыл счет в матче чемпионата Бельгии против «Остенде».
Ожидается, что Яремчук будет лидером атак сборной Украины на предстоящем летом Евро-2020.
ГОЛ! 1:0. Роман Яремчук, 14 мин.
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Источник — Sport.ua
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