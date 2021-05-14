Определились полуфиналистки на турнире в Риме

В пятницу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме состоялись три матчи 1/4 финала.
Первую пару полуфиналисток составили Петра Мартич и Каролина Плишкова, которые обыграли Джессику Пегулу и Алену Остапенко соответственно.
В третьей встрече, которая прерывалась из-за дождя, Эшли Барти приняла решения сняться по ходу второго сета из-за травмы правой руки. Далее идет 17-летняя американка Кори Гауфф, которая ожидает победительницу пары Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Данный матч из-за непогоды перенесли на субботу.
Рим. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Кори Гауфф – Эшли Барти [1] – 4:6, 1:2 (отказ)
Ига Свёнтек [15] – Элина Свитолина [5] – 6:2, 7:5
Нижняя часть сетки
Каролина Плишкова [9] – Алена Остапенко – 4:6, 7:5, 7:6(1)
Петра Мартич – Джессика Пегула – 7:5, 6:4
Источник — Sport.ua
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