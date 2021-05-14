Известно, когда сборная Украины начнет подготовку к Евро-2020

Уже в субботу национальная команда возьмет курс на Харьков

  • 14.05.2021 18:16
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Известно, когда сборная Украины начнет подготовку к Евро-2020
© УАФ. Виталий Миколенко

Сборная Украины 15 мая начнет подготовку к финальной части чемпионата Европы.
 
По информации источника, в субботу команда, составленная преимущественно из футболистов, выступающих в чемпионате Украины (плюс Зубков и Харатин из «Ференцвароша»), возьмет курс на Харьков, где сборная будет «квартироваться» в ближайшее время.
 
По прилету команда пройдет ПЦР-тестирование, отдохнет, а вечером, возможно, проведет легкое втягивающее занятие.
 
Перед стартом в официальной части Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко в рамках подготовки к турниру проведут в Украине три контрольных матча – против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и команды Кипра (7 июня).
 
Отметим, что в финальном матче Кубка Украины против «Зари» травму руки получил защитник «Динамо» Виталий Миколенко, который, впрочем, сможет принять участие в тренировочном сборе национальной команды и будет готовиться к матчам наравне со всеми.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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