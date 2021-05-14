Известно, когда сборная Украины начнет подготовку к Евро-2020

Сборная Украины 15 мая начнет подготовку к финальной части чемпионата Европы.



По информации источника, в субботу команда, составленная преимущественно из футболистов, выступающих в чемпионате Украины (плюс Зубков и Харатин из «Ференцвароша»), возьмет курс на Харьков, где сборная будет «квартироваться» в ближайшее время.



По прилету команда пройдет ПЦР-тестирование, отдохнет, а вечером, возможно, проведет легкое втягивающее занятие.



Перед стартом в официальной части Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко в рамках подготовки к турниру проведут в Украине три контрольных матча – против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и команды Кипра (7 июня).



Отметим, что в финальном матче Кубка Украины против «Зари» травму руки получил защитник «Динамо» Виталий Миколенко, который, впрочем, сможет принять участие в тренировочном сборе национальной команды и будет готовиться к матчам наравне со всеми.