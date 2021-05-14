Сергей Сидорчук выиграл четвертый раз Кубок Украины

Финал Кубка Украины-2020/21 впервые стал победным для шести игроков «Динамо», принимавших участие в матче с «Зарей» - Артема Беседина, Дениса Бойко, Александра Караваева, Дениса Попова и Жерсона Родригеша. Общее же число триумфаторов киевлян достигло 98 человек (64 украинца и 34 легионера). 55 динамовцев сыграли в одном победном финале, 27 - в двух, 5 - в трех, 5, включая Сергея Сидорчука, - в четырех, 3 - в пяти, 2 - в шести и 1 - в восьми.
Игроки «Динамо», принимавшие участие в четырех победных финалах Кубка Украины
|
Победы
|
Игрок
|
Годы
|
8
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1996, 1998-1999, 2005-2007, 2014-2015
|
6
|
Сергей РЕБРОВ
|
1993, 1996, 1998-2000, 2006
|
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1999-2000, 2003, 2005-2007
|
5
|
Александр ГОЛОВКО
|
1996, 1998-2000, 2003
|
|
Владислав ВАЩУК
|
1998-2000, 2006-2007
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
2000, 2003, 2005-2007
|
4
|
Андрей ГУСИН
|
1998-2000, 2003
|
|
ДИОГО РИНКОН
|
2003, 2005-2007
|
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
2003, 2005-2007
|
|
Олег ГУСЕВ
|
2005-2007, 2015
|
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2014-2015, 2020-2021
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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