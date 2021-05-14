Сергей Сидорчук выиграл четвертый раз Кубок Украины

Финал Кубка Украины-2020/21 впервые стал победным для шести игроков «Динамо», принимавших участие в матче с «Зарей» - Артема Беседина, Дениса Бойко, Александра Караваева, Дениса Попова и Жерсона Родригеша. Общее же число триумфаторов киевлян достигло 98 человек (64 украинца и 34 легионера). 55 динамовцев сыграли в одном победном финале, 27 - в двух, 5 - в трех, 5, включая Сергея Сидорчука, - в четырех, 3 - в пяти, 2 - в шести и 1 - в восьми.

Игроки «Динамо», принимавшие участие в четырех победных финалах Кубка Украины