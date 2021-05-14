Сергей Сидорчук выиграл четвертый раз Кубок Украины

Общее число динамовцев, выступавших в победных финалах, достигло 98 игроков

  • 14.05.2021 17:26
  • 123 просмотра
  • 0 комментариев
Сергей Сидорчук выиграл четвертый раз Кубок Украины
© ФК Динамо

Финал Кубка Украины-2020/21 впервые стал победным для шести игроков «Динамо», принимавших участие в матче с «Зарей» - Артема Беседина, Дениса Бойко, Александра Караваева, Дениса Попова и Жерсона Родригеша. Общее же число триумфаторов киевлян достигло 98 человек (64 украинца и 34 легионера). 55 динамовцев сыграли в одном победном финале, 27 - в двух, 5 - в трех, 5, включая Сергея Сидорчука, - в четырех, 3 - в пяти, 2 - в шести и 1 - в восьми.

Игроки «Динамо», принимавшие участие в четырех победных финалах Кубка Украины

Победы

Игрок

Годы

8

Александр ШОВКОВСКИЙ

1996, 1998-1999, 2005-2007, 2014-2015

6

Сергей РЕБРОВ

1993, 1996, 1998-2000, 2006

 

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1999-2000, 2003, 2005-2007

5

Александр ГОЛОВКО

1996, 1998-2000, 2003

 

Владислав ВАЩУК

1998-2000, 2006-2007

 

Максим ШАЦКИХ

2000, 2003, 2005-2007

4

Андрей ГУСИН

1998-2000, 2003

 

ДИОГО РИНКОН

2003, 2005-2007

 

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

2003, 2005-2007

 

Олег ГУСЕВ

2005-2007, 2015

 

Сергей СИДОРЧУК

2014-2015, 2020-2021

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности