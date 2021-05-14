Забарный стал одним из самых молодых игроков, выступавших в финалах КУ

Средний возраст киевлян в финале оказался на год меньше, чем у луганчан

  • 14.05.2021 17:08
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Забарный стал одним из самых молодых игроков, выступавших в финалах КУ
© ФК Динамо. Илья Забарный

Средний возраст игроков «Динамо» в финале Кубка Украины-2020/21 составил 25,8 лет против 26,9 у «Зари». В рядах киевлян самым младшим оказался 18-летний Илья Забарный, а самым старшим - 31-летний Денис Гармаш. У луганчан за почетный трофей с одной стороны боролся 19-летний Аллахьяр Сайядманеш, с другой - 33-летние Александр Гладкий и Виталий Вернидуб.

Между тем Илья Забарный стал всего 9 игроком, выступавшим в финале в 18 лет. Причем среди динамовцев в более юном возрасте участвовал в решающих матчах только Георгий Цитаишвили.

Самые молодые участники финалов Кубка Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

17 лет 172 дня

Георгий ЦИТАИШВИЛИ

Динамо

09.05.2018

Шахтер

0:2

17 лет 262 дня

Дмитрий ПАРФЕНОВ

Черноморец

31.05.1992

Металлист

1:0

17 лет 283 дня

Сергей РОМАНИШИН

Карпаты

30.05.1993

Динамо

1:2

18 лет 116 дней

Антон МОНАХОВ

Кривбасс

27.05.2000

Динамо

0:1

18 лет 240дней

Чиприан МАРИКА

Шахтер

30.05.2004

Днепр

2:0

18 лет 254дня

Илья ЗАБАРНЫЙ

Динамо

13.05.2021

Заря

1:0

18 лет 336 дней

МАРКОС АНТОНИУ

Шахтер

15.05.2019

Ингулец

4:0

18 лет 338 дней

Артем КРАВЕЦ

Динамо

07.05.2008

Шахтер

0:2

18 лет 361 день

Сергей РЕБРОВ

Динамо

30.05.1993

Карпаты

2:1

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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