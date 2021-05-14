Забарный стал одним из самых молодых игроков, выступавших в финалах КУ

Средний возраст игроков «Динамо» в финале Кубка Украины-2020/21 составил 25,8 лет против 26,9 у «Зари». В рядах киевлян самым младшим оказался 18-летний Илья Забарный, а самым старшим - 31-летний Денис Гармаш. У луганчан за почетный трофей с одной стороны боролся 19-летний Аллахьяр Сайядманеш, с другой - 33-летние Александр Гладкий и Виталий Вернидуб.
Между тем Илья Забарный стал всего 9 игроком, выступавшим в финале в 18 лет. Причем среди динамовцев в более юном возрасте участвовал в решающих матчах только Георгий Цитаишвили.
Самые молодые участники финалов Кубка Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 172 дня
|
Георгий ЦИТАИШВИЛИ
|
Динамо
|
09.05.2018
|
Шахтер
|
0:2
|
17 лет 262 дня
|
Дмитрий ПАРФЕНОВ
|
Черноморец
|
31.05.1992
|
Металлист
|
1:0
|
17 лет 283 дня
|
Сергей РОМАНИШИН
|
Карпаты
|
30.05.1993
|
Динамо
|
1:2
|
18 лет 116 дней
|
Антон МОНАХОВ
|
Кривбасс
|
27.05.2000
|
Динамо
|
0:1
|
18 лет 240дней
|
Чиприан МАРИКА
|
Шахтер
|
30.05.2004
|
Днепр
|
2:0
|
18 лет 254дня
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Динамо
|
13.05.2021
|
Заря
|
1:0
|
18 лет 336 дней
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
Шахтер
|
15.05.2019
|
Ингулец
|
4:0
|
18 лет 338 дней
|
Артем КРАВЕЦ
|
Динамо
|
07.05.2008
|
Шахтер
|
0:2
|
18 лет 361 день
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
30.05.1993
|
Карпаты
|
2:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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