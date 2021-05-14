Забарный стал одним из самых молодых игроков, выступавших в финалах КУ

Средний возраст игроков «Динамо» в финале Кубка Украины-2020/21 составил 25,8 лет против 26,9 у «Зари». В рядах киевлян самым младшим оказался 18-летний Илья Забарный, а самым старшим - 31-летний Денис Гармаш. У луганчан за почетный трофей с одной стороны боролся 19-летний Аллахьяр Сайядманеш, с другой - 33-летние Александр Гладкий и Виталий Вернидуб.

Между тем Илья Забарный стал всего 9 игроком, выступавшим в финале в 18 лет. Причем среди динамовцев в более юном возрасте участвовал в решающих матчах только Георгий Цитаишвили.

Самые молодые участники финалов Кубка Украины