Стало известно имя следующего тренера Александрии

Как стало известно Sport.ua, тренер «Александрии» U-19 Юрий Гура возглавит первую команду после ухода Владимира Шарана.



44-летний Гура является уроженцем города Александрии и работает в структуре одноименного клуба с лета 2014 года. В числе его достижений есть серебряная медаль Второй лиги с «УкрАгроКомом» с последующим выходом в Первую лигу.



Отметим, что вчера об уходе Владимира Шарана стало известно официально.