Стало известно имя следующего тренера Александрии

Команду возглавит специалист, который работал с молодежной командой

  • 14.05.2021 17:25
  • 4183 просмотра
  • 7 комментариев
Стало известно имя следующего тренера Александрии
© ФК Александрия. Юрий Гура

Как стало известно Sport.ua, тренер «Александрии» U-19 Юрий Гура возглавит первую команду после ухода Владимира Шарана. 
 
44-летний Гура является уроженцем города Александрии и работает в структуре одноименного клуба с лета 2014 года. В числе его достижений есть серебряная медаль Второй лиги с «УкрАгроКомом» с последующим выходом в Первую лигу.
 
Отметим, что вчера об уходе Владимира Шарана стало известно официально.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 18:45
    0
    Закончились бабки ,
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.05.2021 18:42
    0
    Ой зря...
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 14.05.2021 18:12
    0
    Ну что делать...содержать команду финансово тяжело...Хорошо что еще не играющий тренер
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 14.05.2021 18:05
    0
    Олександрія,перша ліга чекатиме.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.05.2021 18:03
    0
    По ходу с финансами полная попа.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.05.2021 17:49
    0
    axylinam, 14.05.2021 17:31
    Украинские клубы нищеброды обзванивают кучу тренеров и берут на работу того,кто соглашается работать за самую маленькую зарплату поэтому например Григорчук и Вернидуб работают за рубежом
    Выхода нет. Там игроки несколько месяцев не получают зарплату.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.05.2021 17:31
    +4
    Украинские клубы нищеброды обзванивают кучу тренеров и берут на работу того,кто соглашается работать за самую маленькую зарплату поэтому например Григорчук и Вернидуб работают за рубежом
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.05.2021 17:31
    +4
    Украинские клубы нищеброды обзванивают кучу тренеров и берут на работу того,кто соглашается работать за самую маленькую зарплату поэтому например Григорчук и Вернидуб работают за рубежом
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 18:45
    0
    Закончились бабки ,
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.05.2021 18:42
    0
    Ой зря...
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 14.05.2021 18:12
    0
    Ну что делать...содержать команду финансово тяжело...Хорошо что еще не играющий тренер
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 14.05.2021 18:05
    0
    Олександрія,перша ліга чекатиме.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.05.2021 18:03
    0
    По ходу с финансами полная попа.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.05.2021 17:49
    0
    axylinam, 14.05.2021 17:31
    Украинские клубы нищеброды обзванивают кучу тренеров и берут на работу того,кто соглашается работать за самую маленькую зарплату поэтому например Григорчук и Вернидуб работают за рубежом
    Выхода нет. Там игроки несколько месяцев не получают зарплату.
    Ссылка
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