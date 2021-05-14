Стало известно имя следующего тренера Александрии

Как стало известно Sport.ua, тренер «Александрии» U-19 Юрий Гура возглавит первую команду после ухода Владимира Шарана.
44-летний Гура является уроженцем города Александрии и работает в структуре одноименного клуба с лета 2014 года. В числе его достижений есть серебряная медаль Второй лиги с «УкрАгроКомом» с последующим выходом в Первую лигу.
Отметим, что вчера об уходе Владимира Шарана стало известно официально.
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Источник — Sport.ua
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