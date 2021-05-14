Динамо второй раз в истории сделало победный хет-трик

После 14-летнего перерыва «Динамо» второй раз в истории выиграло все три трофея в одном сезоне - УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины. Между тем для наставника киевлян Мирча Луческу это уже третий победный хет-трик. Два первых он отпраздновал с «Шахтером» в сезонах 2010/11 и 2012/13.
Кроме того, румынский тренер завоевал 25-й титул с украинскими клубами и уступает по этому показателю среди наставников наших команд лишь Валерию Лобановскому.
Самые титулованные тренеры украинских клубов
|
Тренер
|
Клубы
|
Сезоны
|
ЧС
|
КС
|
СС
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
1974-2001
|
7
|
6
|
3
|
5
|
3
|
-
|
3
|
27
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер
|
2004-2021
|
-
|
-
|
-
|
9
|
7
|
8
|
1
|
25
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
2017-2019
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
1
|
-
|
7
|
Виктор МАСЛОВ
|
Динамо
|
1966-1968
|
3
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Динамо
|
2006-2007
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2
|
2
|
-
|
5
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
2014-2016
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
1
|
-
|
5
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Динамо
|
2003-2020
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
1
|
-
|
5
|
Йожеф САБО
|
Динамо
|
1994-2005
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
-
|
-
|
4
|
Олег ОШЕНКОВ
|
Динамо, Шахтер
|
1954-1962
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Виктор НОСОВ
|
Шахтер
|
1980-1984
|
-
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ
|
Днепр
|
1988-1989
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Черноморец, Шахтер
|
1992-2001
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
3
Сезоны обозначены годом их окончания.
ЧС - чемпионат СССР, КС - Кубок СССР, СС - Суперкубок СССР (Кубок сезона), ЧУ - чемпионат Украины, КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины, ЕК - еврокубки.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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