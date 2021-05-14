Динамо второй раз в истории сделало победный хет-трик

Мирча Луческу завоевал 25-й титул с украинскими клубами

  • 14.05.2021 16:53
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Динамо второй раз в истории сделало победный хет-трик
© ФК Динамо

После 14-летнего перерыва «Динамо» второй раз в истории выиграло все три трофея в одном сезоне - УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины. Между тем для наставника киевлян Мирча Луческу это уже третий победный хет-трик. Два первых он отпраздновал с «Шахтером» в сезонах 2010/11 и 2012/13.

Кроме того, румынский тренер завоевал 25-й титул с украинскими клубами и уступает по этому показателю среди наставников наших команд лишь Валерию Лобановскому.

Самые титулованные тренеры украинских клубов

Тренер

Клубы

Сезоны

ЧС

КС

СС

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

1974-2001

7

6

3

5

3

-

3

27

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер

2004-2021

-

-

-

9

7

8

1

25

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

2017-2019

-

-

-

3

3

1

-

7

Виктор МАСЛОВ

Динамо

1966-1968

3

2

-

-

-

-

-

5

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Динамо

2006-2007

-

-

-

1

2

2

-

5

Сергей РЕБРОВ

Динамо

2014-2016

-

-

-

2

2

1

-

5

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Динамо

2003-2020

-

-

-

2

2

1

-

5

Йожеф САБО

Динамо

1994-2005

-

-

-

2

2

-

-

4

Олег ОШЕНКОВ

Динамо, Шахтер

1954-1962

-

3

-

-

-

-

-

3

Виктор НОСОВ

Шахтер

1980-1984

-

2

1

-

-

-

-

3

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

Днепр

1988-1989

1

1

1

-

-

-

-

3

Виктор ПРОКОПЕНКО

Черноморец, Шахтер

1992-2001

-

-

-

-

3

-

-

3

Сезоны обозначены годом их окончания.

ЧС - чемпионат СССР, КС - Кубок СССР, СС - Суперкубок СССР (Кубок сезона), ЧУ - чемпионат Украины, КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины, ЕК - еврокубки.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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