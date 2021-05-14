Кубок Украины впервые выиграл легионер из Люксембурга

Обладателями Кубка становились игроки из 21-й страны дальнего зарубежья

  • 14.05.2021 16:17
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Кубок Украины впервые выиграл легионер из Люксембурга
© ФК Динамо

В матче с «Зарей» (1:0) в составе киевлян впервые сыграли в кубковых финалах Илья Забарный, Денис Попов и Жерсон Родригеш. При этом люксембуржец стал игроком 21-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выигрывали Кубок Украины, в том числе 14-й - из Старого Света. Полпреды 12 государств свой первый триумф в финалах отпраздновали в «Динамо», 7 - в «Шахтере» и 2 - в «Ворскле».

Представители стран дальнего зарубежья, первыми выигравшие Кубок Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Нигерия

27.05.2001

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

ЦСКА

2:1

 

27.05.2001

Айзек ОКОРОНКВО

Шахтер

ЦСКА

2:1

Румыния

27.05.2001

Мариан АЛИУЦЭ

Шахтер

ЦСКА

2:1

Сенегал

27.05.2001

Ассан НДИАЙ

Шахтер

ЦСКА

2:1

Польша

26.05.2002

Войцех КОВАЛЕВСКИ

Шахтер

Динамо

3:2

 

26.05.2002

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ

Шахтер

Динамо

3:2

Болгария

25.05.2003

Георгий ПЕЕВ

Динамо

Шахтер

2:1

Бразилия

25.05.2003

ДИОГО РИНКОН

Динамо

Шахтер

2:1

Сербия

25.05.2003

Горан ГАВРАНЧИЧ

Динамо

Шахтер

2:1

Хорватия

25.05.2003

Ерко ЛЕКО

Динамо

Шахтер

2:1

 

25.05.2003

Горан САБЛИЧ

Динамо

Шахтер

2:1

Чехия

07.05.2008

Томаш ГЮБШМАН

Шахтер

Динамо

2:0

Албания

31.05.2009

Арменд ДАЛЛКУ

Ворскла

Шахтер

1:0

 

31.05.2009

Дебатик ЦУРРИ

Ворскла

Шахтер

1:0

 

31.05.2009

Ахмед ЯНУЗИ

Ворскла

Шахтер

1:0

Македония

31.05.2009

Филип ДЕСПОТОВСКИ

Ворскла

Шахтер

1:0

Австрия

15.05.2014

Александр ДРАГОВИЧ

Динамо

Шахтер

2:1

Голландия

15.05.2014

Джермейн ЛЕНС

Динамо

Шахтер

2:1

ДР Конго

15.05.2014

Дьемерси МБОКАНИ

Динамо

Шахтер

2:1

Марокко

15.05.2014

Юнес БЕЛАНДА

Динамо

Шахтер

2:1

Португалия

15.05.2014

МИГЕЛ ВЕЛОЗУ

Динамо

Шахтер

2:1

Аргентина

21.05.2016

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

Заря

2:0

Израиль

15.05.2019

Манор СОЛОМОН

Шахтер

Ингулец

4:0

Словения

08.07.2020

Беньямин ВЕРБИЧ

Динамо

Ворскла

1:1, п. 8:7

Уругвай

08.07.2020

Карлос ДЕ ПЕНА

Динамо

Ворскла

1:1, п. 8:7

Люксембург

13.05.2021

Жерсон РОДРИГЕШ

Динамо

Заря

1:0

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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