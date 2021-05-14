Кубок Украины впервые выиграл легионер из Люксембурга

В матче с «Зарей» (1:0) в составе киевлян впервые сыграли в кубковых финалах Илья Забарный, Денис Попов и Жерсон Родригеш. При этом люксембуржец стал игроком 21-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выигрывали Кубок Украины, в том числе 14-й - из Старого Света. Полпреды 12 государств свой первый триумф в финалах отпраздновали в «Динамо», 7 - в «Шахтере» и 2 - в «Ворскле».

Представители стран дальнего зарубежья, первыми выигравшие Кубок Украины