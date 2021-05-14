УЕФА извинился за добавление песен российских исполнителей в плей-лист Евро

В песнях Моргенштерна и 10age присутствует нецензурная лексика

  • 14.05.2021 16:26
  • 826 просмотров
  • 3 комментария
УЕФА извинился за добавление песен российских исполнителей в плей-лист Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА принес извинения за включение в число треков Евро-2020 песен российских рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age с нецензурной лексикой.
 
Спустя некоторое время композиции данных исполнителей были исключены из официального плей-листа чемпионата Европы.
 
«УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плей-листы, и проинструктировала их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось», – говорится в заявлении Союз европейских футбольных ассоциаций.
 
Ранее была представлена официальная песня Евро-2020.
 

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Источник — Матч ТВ

(2 голоса)

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Комментарии
    balabolchenko_lompachenko
      balabolchenko_lompachenko, 14.05.2021 16:50
    +1
    Поручик Ржевский, 14.05.2021 16:48
    Россия - ни дня без скандала.
    Никогда такого не было, и вот опять
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.05.2021 16:48
    +3
    Россия - ни дня без скандала.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.05.2021 16:42
    -1
    Газ пром в деле...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.05.2021 16:48
    +3
    Россия - ни дня без скандала.
    Ссылка
    balabolchenko_lompachenko
      balabolchenko_lompachenko, 14.05.2021 16:50
    +1
    Поручик Ржевский, 14.05.2021 16:48
    Россия - ни дня без скандала.
    Никогда такого не было, и вот опять
    Ссылка
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