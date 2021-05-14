УЕФА извинился за добавление песен российских исполнителей в плей-лист Евро

УЕФА принес извинения за включение в число треков Евро-2020 песен российских рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age с нецензурной лексикой.



Спустя некоторое время композиции данных исполнителей были исключены из официального плей-листа чемпионата Европы.



«УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плей-листы, и проинструктировала их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось», – говорится в заявлении Союз европейских футбольных ассоциаций.



Ранее была представлена официальная песня Евро-2020.

