ВИДЕО. Представлена официальная песня Евро-2020

Представлена официальная песня Евро-2020 под названием We Are The People («Мы — люди»).

Над ее созданием работали нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс, а также экс-участники группы U-2 Боно и Эдж.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.