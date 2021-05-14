ВИДЕО. Представлена официальная песня Евро-2020

Трек записали диджей Гаррикс, а также Боно и Эдж из U-2

  • 14.05.2021 09:45
  • 1442 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Представлена официальная песня Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Гаррикс

Представлена официальная песня Евро-2020 под названием We Are The People («Мы — люди»).

Над ее созданием работали нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс, а также экс-участники группы U-2 Боно и Эдж.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 14.05.2021 10:30
    0
    Ждем официального танца.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 14.05.2021 10:30
    0
    Ждем официального танца.
    Ссылка
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