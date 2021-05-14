ВИДЕО. Представлена официальная песня Евро-2020

Представлена официальная песня Евро-2020 под названием We Are The People («Мы — люди»).
Над ее созданием работали нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс, а также экс-участники группы U-2 Боно и Эдж.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
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Источник — YouTube
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