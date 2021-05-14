Есть повод для оптимизма. Ребров оценил шансы сборной Украины на Евро-2020

Украинский тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.



«Самое главное, что наша команда поедет на Евро-2020 – это уже огромный успех. По ее выступлениям в отборочном цикле, по Лиге наций и даже по последним матчам видно, что есть коллектив, который умеет играть в футбол, и есть повод для оптимизма.



Я уверен, что тренерский штаб сборной Украины подготовит игроков таким образом, чтобы они показали на Евро весь свой потенциал», – сказал Ребров.



Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 13 июня матчем против Нидерландов.

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