Есть повод для оптимизма. Ребров оценил шансы сборной Украины на Евро-2020

Известный специалист считает, что команда Шевченко может показать хороший результат

  • 14.05.2021 16:12
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Есть повод для оптимизма. Ребров оценил шансы сборной Украины на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.
 
«Самое главное, что наша команда поедет на Евро-2020 – это уже огромный успех. По ее выступлениям в отборочном цикле, по Лиге наций и даже по последним матчам видно, что есть коллектив, который умеет играть в футбол, и есть повод для оптимизма. 
 
Я уверен, что тренерский штаб сборной Украины подготовит игроков таким образом, чтобы они показали на Евро весь свой потенциал», – сказал Ребров.
 
Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 13 июня матчем против Нидерландов.

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Источник — zbirna.com

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