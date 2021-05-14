Есть повод для оптимизма. Ребров оценил шансы сборной Украины на Евро-2020

Украинский тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.
«Самое главное, что наша команда поедет на Евро-2020 – это уже огромный успех. По ее выступлениям в отборочном цикле, по Лиге наций и даже по последним матчам видно, что есть коллектив, который умеет играть в футбол, и есть повод для оптимизма.
Я уверен, что тренерский штаб сборной Украины подготовит игроков таким образом, чтобы они показали на Евро весь свой потенциал», – сказал Ребров.
Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 13 июня матчем против Нидерландов.
Читайте также: Он договорился с УАФ. Останется ли Шевченко в сборной Украины после Евро?
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.