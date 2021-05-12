Он договорился с УАФ. Останется ли Шевченко в сборной Украины после Евро?

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о договоренности

  • 12.05.2021 00:23
  • 757 просмотров
  • 2 комментария
Он договорился с УАФ. Останется ли Шевченко в сборной Украины после Евро?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live рассказал о договоренности Андрея Шевченко с руководством УАФ:

«У Андрея Шевченко есть договоренность с руководством УАФ о том, что он останется в сборной Украины после Евро-2020, если обе стороны придут к согласию. У него контракт заканчивается после этого турнира, но соглашение автоматически пролонгируется, если есть согласие по дальнейшему сотрудничеству. Это нормальная практика.

Будет ли Шевченко тренером «Милана»? Сказали, что Пиоли остается еще на год. Я общался с Андреем Николаевичем и могу сказать, что у него есть идея работать клубным тренером и есть желание работать в этом направлении. Он понимает, что это правильное карьеры, поэтому я ничего не исключаю.

По моему личному убеждению, следующий отбор главным тренером сборной Украины будет все еще Шевченко. Что будет дальше – не знаю. Хотя может что-то и случиться после чемпионата Европы. Команда может здорово выступить, и тренер получит бешеное предложение. Не думаю, что УАФ будет препятствовать развитию карьеры Андрея Шевченко в каком-то клубе, если серьезное предложение».

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Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 12.05.2021 01:12
    +1
    Циганика стала много-много говорит и ничего толкового и конкретного!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.05.2021 01:08
    +2
    Похоже что гениальный тренер никому не нужен.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.05.2021 01:08
    +2
    Похоже что гениальный тренер никому не нужен.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 12.05.2021 01:12
    +1
    Циганика стала много-много говорит и ничего толкового и конкретного!
    Ссылка
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