МАЛИНОВСКИЙ: «Нет времени думать о трансфере. У нас ЛЧ и Кубок Италии»

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский стал одним из лидеров команды, которая борется за топ-4 и может выиграть Кубок Италии.

«У меня были неплохие игры, есть небольшой интерес других клубов. Но нет времени об этом думать, потому что нам нужно попасть в топ-4 и Лигу чемпионов, а также финал Кубка Италии у нас. Команда в хорошем состоянии, у всех мотивация».

«Я по себе чувствую, что нахожусь в хороших кондициях. Конечно, статистика - это приятно. В прошлом сезоне было 3 результативные передачи, а в этом - 10. Одну, кажется, не засчитали мне все же».

«В индивидуальном плане это очень приятно», - сказал Малиновский.

Сообщается, что к игроку есть интерес ряда топ-клубов.