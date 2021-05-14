МАЛИНОВСКИЙ: «Нет времени думать о трансфере. У нас ЛЧ и Кубок Италии»

Хавбек прокомментировал свою текущую форму

  • 14.05.2021 15:52
  • 1647 просмотров
  • 1 комментарий
МАЛИНОВСКИЙ: «Нет времени думать о трансфере. У нас ЛЧ и Кубок Италии»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский стал одним из лидеров команды, которая борется за топ-4 и может выиграть Кубок Италии.

«У меня были неплохие игры, есть небольшой интерес других клубов. Но нет времени об этом думать, потому что нам нужно попасть в топ-4 и Лигу чемпионов, а также финал Кубка Италии у нас. Команда в хорошем состоянии, у всех мотивация».

«Я по себе чувствую, что нахожусь в хороших кондициях. Конечно, статистика - это приятно. В прошлом сезоне было 3 результативные передачи, а в этом - 10. Одну, кажется, не засчитали мне все же».

«В индивидуальном плане это очень приятно», - сказал Малиновский.

Сообщается, что к игроку есть интерес ряда топ-клубов.

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Источник — Денисов Time

(5 голосов)

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Комментарии
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 14.05.2021 16:10
    0
    Все правильно сказал. Хороший подход к делу. Успеха тебе.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 14.05.2021 16:10
    0
    Все правильно сказал. Хороший подход к делу. Успеха тебе.
    Ссылка
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