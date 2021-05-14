В субботу, 15 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором туринский «Ювентус» примет миланский «Интер».
Матч пройдет в Турине на стадионе «Ювентус». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
«Ювентус» — «Интер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.
В прямом эфире поединок «Ювентус» — «Интер» покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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