Мирон МАРКЕВИЧ: «Скрипник не угадал с заменами»

Глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал победу киевского «Динамо» над луганской «Зарей» (1:0) в финальном матче Кубка Украины.

«Киевляне заслуженно завоевали кубковый трофей, доказав, что они по праву сильнейшие в Украине. Хотя динамовцы должны были побеждать в основное время, а не доводить дело до овертайма.

Пока у луганчан хватало сил для активного отбора мяча, компактных действий у своей штрафной площадки, то они практически ни в чем не уступали динамовцам. Однако после перерыва начало сказываться преимущество «бело-синих» в быстроте принимаемых решений, физической подготовке. Не совсем угадал тренер «Зари» и с заменами, усилий свежих футболистов хватило лишь, чтобы отодвинуть игру от своих ворот. Но когда подопечные Мирчи Луческу взвинтили темп, то весомых контраргументов у «Зари» не оказалось. «Динамо» заслуженно завоевывает еще один трофей, доказывая, что по сравнению с предыдущим сезоном резко прибавило.

Напоследок, хотелось бы отметить Тернополь за надлежащую организацию финального матча. Приходиться только сожалеть, что в так футбольном городе, с такой инфраструктурой нет команды Премьер-лиги», - сказал Маркевич.

Напомним, что победу над «Зарей» динамовцам принес единственный гол Виктора Цыганкова.