ШАРАН: «Психологически очень тяжело. С президентом остались друзьями»

Уже бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал свою отставку, а также высказался о периоде работы в клубе.

«Какие могут быть эмоции, если я работал 10 лет с небольшим перерывом? Конечно, очень тяжело. Состояние такое, что хочется отдохнуть, потому что психологически было очень тяжело. Я неоднократно становился тренером этой команды в Первой Лиге и назначался лучшим тренером в Премьер-лиге. Мы достигали неплохих результатов в течении этих восьми лет.

Команда и с Первой лиги выходила с первого места, и в еврокубках трижды участвовала. Мы довольны своей работой, думаю, как и болельщики. В этом году есть объективные причины, почему так случилось. Мы с президентом поговорили, остались друзьями, так что все нормально», - сказал Шаран.