ШАРАН: «Психологически очень тяжело. С президентом остались друзьями»

Экс-наставник «Александрии» – о своей отставке

  • 14.05.2021 13:40
  • 1081 просмотр
  • 1 комментарий
ШАРАН: «Психологически очень тяжело. С президентом остались друзьями»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Уже бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал свою отставку, а также высказался о периоде работы в клубе.

«Какие могут быть эмоции, если я работал 10 лет с небольшим перерывом? Конечно, очень тяжело. Состояние такое, что хочется отдохнуть, потому что психологически было очень тяжело. Я неоднократно становился тренером этой команды в Первой Лиге и назначался лучшим тренером в Премьер-лиге. Мы достигали неплохих результатов в течении этих восьми лет.

Команда и с Первой лиги выходила с первого места, и в еврокубках трижды участвовала. Мы довольны своей работой, думаю, как и болельщики. В этом году есть объективные причины, почему так случилось. Мы с президентом поговорили, остались друзьями, так что все нормально», - сказал Шаран.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    acfred
    online
      acfred, 14.05.2021 13:46
    +1
    Удачі в подальшій роботі !
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 14.05.2021 13:46
    +1
    Удачі в подальшій роботі !
    Ссылка
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