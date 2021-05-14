Жерсон РОДРИГЕШ: «Луческу — великий тренер. Уделяет внимание каждой детали»

Футболист «Динамо» прокомментировал победу киевской команды в финале Кубка Украины над «Зарей»

  • 14.05.2021 13:06
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Жерсон РОДРИГЕШ: «Луческу — великий тренер. Уделяет внимание каждой детали»
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш поделился эмоциями после завоевания третьего трофея за сезон.

- Сегодня был очень тяжелый матч. В то же время, игра была хорошей для нас, мы были единым целым, действовали слаженно. Хотя у нас были определенные сложности с последним пасом. Кроме того, на поле было много борьбы в каждом эпизоде, «Заря» оборонялась большими силами на протяжении всей игры, и нам не удавалось играть в свойственный нам футбол.

Но это нам не помешало идти к своей цели, мы оставались предельно собранными и нацеленными на результат, поскольку были готовы к тому, что игра будет непростой. И в конце концов забили такой нужный гол, после чего уже старались сохранить победный результат.

- Как Мирча Луческу готовил команду к этой особенной игре?
- Мистер уделяет внимание каждой детали. Утром мы осмотрели газон стадиона, чтобы знать, к чему мы должны быть готовыми. К тому же, мы уже играли здесь полуфинал, поэтому знали особенности этого поля. Нам нужно было играть с предельной концентрацией. Важно было забить гол.

Луческу – великий тренер, который стремится выигрывать в каждом матче и турнире, в котором участвует его команда. Даже обеспечив себе чемпионство, мы максимально серьезно подходили к каждой из оставшихся игр. И это нам помогло сохранить форму и настрой на этот финальный поединок.

Для нас, футболистов, такой подход, настрой очень полезен. Когда ты побеждаешь в каждом матче, отдаешь свой максимум ради результата, ты уже по-другому смотришь на вещи и настраиваешься на игры, формируешь характер победителя, чемпиона. Мистер сразу сказал, что мы должны выиграть Кубок Украины, и только потом позволить себе расслабиться.

- Ты привез с собой в Тернополь золотые медали за чемпионат и Суперкубок… Испытываешь особенные чувства, надев все три?
- Да, это прекрасное чувство! Сегодня «Динамо» победой в Кубке завершило великолепный сезон. Для нас этот сезон запомнится на всю жизнь. Думаю, болельщики «Динамо» испытывают сейчас те же чувства, что и мы.

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Источник — ФК Динамо Киев

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