Жерсон РОДРИГЕШ: «Луческу — великий тренер. Уделяет внимание каждой детали»

Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш поделился эмоциями после завоевания третьего трофея за сезон.

- Сегодня был очень тяжелый матч. В то же время, игра была хорошей для нас, мы были единым целым, действовали слаженно. Хотя у нас были определенные сложности с последним пасом. Кроме того, на поле было много борьбы в каждом эпизоде, «Заря» оборонялась большими силами на протяжении всей игры, и нам не удавалось играть в свойственный нам футбол.

Но это нам не помешало идти к своей цели, мы оставались предельно собранными и нацеленными на результат, поскольку были готовы к тому, что игра будет непростой. И в конце концов забили такой нужный гол, после чего уже старались сохранить победный результат.

- Как Мирча Луческу готовил команду к этой особенной игре?

- Мистер уделяет внимание каждой детали. Утром мы осмотрели газон стадиона, чтобы знать, к чему мы должны быть готовыми. К тому же, мы уже играли здесь полуфинал, поэтому знали особенности этого поля. Нам нужно было играть с предельной концентрацией. Важно было забить гол.

Луческу – великий тренер, который стремится выигрывать в каждом матче и турнире, в котором участвует его команда. Даже обеспечив себе чемпионство, мы максимально серьезно подходили к каждой из оставшихся игр. И это нам помогло сохранить форму и настрой на этот финальный поединок.

Для нас, футболистов, такой подход, настрой очень полезен. Когда ты побеждаешь в каждом матче, отдаешь свой максимум ради результата, ты уже по-другому смотришь на вещи и настраиваешься на игры, формируешь характер победителя, чемпиона. Мистер сразу сказал, что мы должны выиграть Кубок Украины, и только потом позволить себе расслабиться.

- Ты привез с собой в Тернополь золотые медали за чемпионат и Суперкубок… Испытываешь особенные чувства, надев все три?

- Да, это прекрасное чувство! Сегодня «Динамо» победой в Кубке завершило великолепный сезон. Для нас этот сезон запомнится на всю жизнь. Думаю, болельщики «Динамо» испытывают сейчас те же чувства, что и мы.