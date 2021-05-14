Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заря доказала, что была достойна сыграть в финале»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу киевского «Динамо» над луганской «Зарей» (1:0) в финальном матче Кубка Украины.

«Интересный получился матч, интрига до конца. Поздравляю «Динамо», они молодцы, провели великолепный сезон. Но я считаю, что «Заря» сегодня доказала, что была достойна сыграть в финале. Они провели хороший матч. Думаю, и зрителям было интересно посмотреть, ведь интрига сохранялась до самого конца», - сказал Шевченко.