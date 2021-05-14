ВИДЕО. Как Динамо победу в Кубке Украины праздновало

Киевское «Динамо», обыграв в дополнительное время луганскую «Зарю» (1:0), завоевало 13-й в истории Кубок Украины.

На поле стадиона имени Романа Шухевича в Тернополе динамовцы получили из рук представителей УАФ почетный трофей, покачали на руках наставника Мирчу Луческу, после чего продолжили празднование в раздевалке.