ВИДЕО. Как Динамо победу в Кубке Украины праздновало

В финале турнира киевская команда обыграла луганскую «Зарю» со счетом 1:0

  • 14.05.2021 11:54
  • 744 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Динамо победу в Кубке Украины праздновало
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо», обыграв в дополнительное время луганскую «Зарю» (1:0), завоевало 13-й в истории Кубок Украины.

На поле стадиона имени Романа Шухевича в Тернополе динамовцы получили из рук представителей УАФ почетный трофей, покачали на руках наставника Мирчу Луческу, после чего продолжили празднование в раздевалке.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    pavelka
    online
      pavelka, 14.05.2021 12:11
    -2
    спасибо Луческу ,ты наш БОГ спаситель нашего ДНА.
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