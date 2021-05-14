Денис ПОПОВ: «Опустошение после триумфов. Просто безумие!»

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов после победы над луганской «Зарей» (1:0) в Тернополе прокомментировал завоевание Кубка Украины и золотой требл команды по итогам сезона.
- Обычно у меня после таких триумфов какое-то опустошение, потому что не сразу осознаешь, что мы взяли Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины. Пока еще в это не верится. Просто безумие! В голове пока непонятные эмоции.
- Нет сомнений, что «Динамо» – лучшая команда Украины?
- В этом году – да. Но, как говорит Мистер, тяжелее удержаться на вершине, чем к ней дойти. Поэтому в следующем году нужно будет удерживать свои позиции и показывать свой класс. Это будет нелегко, но мы работаем и стараемся. Вся команда – одно целое. И у нас неплохо получается.
- 120 минут на поле – это сложнейший матч в этом сезоне?
- Для меня – да. Думаю, как и для всей команды. Ведь это был последний матч сезона, и за 120 минут игры была очень серьезная нагрузка. Но мы восстановимся, и в дальнейшем нас ждет продолжение работы.
- Каким был мотивационный спич Мирчи Луческу перед матчем?
- Он не настраивал как-то особенно, подготовка в день матча проходила как обычно. Думаю, мы все, как профессионалы, сами понимали, насколько важен этот поединок. Нужно было любой ценой добыть победу и оставить Кубок в Киеве.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
---------------
Двигайтесь к европейской вершине.
---------------
Двигайтесь к европейской вершине.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.