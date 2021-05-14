Денис ПОПОВ: «Опустошение после триумфов. Просто безумие!»

Футболист «Динамо» подвел итоги победы над «Зарей» в финале Кубка Украины (1:0)

  • 14.05.2021 11:43
  • 1677 просмотров
  • 1 комментарий
Денис ПОПОВ: «Опустошение после триумфов. Просто безумие!»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов после победы над луганской «Зарей» (1:0) в Тернополе прокомментировал завоевание Кубка Украины и золотой требл команды по итогам сезона.

- Обычно у меня после таких триумфов какое-то опустошение, потому что не сразу осознаешь, что мы взяли Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины. Пока еще в это не верится. Просто безумие! В голове пока непонятные эмоции.

- Нет сомнений, что «Динамо» – лучшая команда Украины?
- В этом году – да. Но, как говорит Мистер, тяжелее удержаться на вершине, чем к ней дойти. Поэтому в следующем году нужно будет удерживать свои позиции и показывать свой класс. Это будет нелегко, но мы работаем и стараемся. Вся команда – одно целое. И у нас неплохо получается.

- 120 минут на поле – это сложнейший матч в этом сезоне?
- Для меня – да. Думаю, как и для всей команды. Ведь это был последний матч сезона, и за 120 минут игры была очень серьезная нагрузка. Но мы восстановимся, и в дальнейшем нас ждет продолжение работы.

- Каким был мотивационный спич Мирчи Луческу перед матчем?
- Он не настраивал как-то особенно, подготовка в день матча проходила как обычно. Думаю, мы все, как профессионалы, сами понимали, насколько важен этот поединок. Нужно было любой ценой добыть победу и оставить Кубок в Киеве.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.05.2021 12:40
    0
    Но, как говорит Мистер, тяжелее удержаться на вершине, чем к ней дойти.
    ---------------
    Двигайтесь к европейской вершине.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.05.2021 12:40
    0
    Но, как говорит Мистер, тяжелее удержаться на вершине, чем к ней дойти.
    ---------------
    Двигайтесь к европейской вершине.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности