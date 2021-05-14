Буффон может перейти в Аталанту или Рому

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

Интерес к 43-летнему игроку проявляет «Рома». Еще одним претендентом на ветерана итальянского футбола является «Аталанта».

Ранее Буффон объявил, что покинет «Ювентус» после завершения текущего сезона. При этом голкипер не уточнил, планирует ли он завершить карьеру.

В этом сезоне Буффон провел за туринцев 13 поединков, в которых пропустил 8 мячей.