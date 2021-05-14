Динамо может провести летние сборы в новой стране

После победы в финале Кубка Украины над луганской Зарей (1:0) игроки киевского «Динамо» ушли в отпуск.

Мирча Луческу предоставил своим подопечным (кроме сборников) длительный отпуск — больше месяца. После отдыха команда соберется в конце июня.

Ожидается, что летние сборы у «Динамо» тоже пройдут по укороченной программе и продлятся не больше 12 дней. Место сборов еще не утверждено, однако не исключено, что динамовцы отправятся в новое для себя место — не в Испанию или в Австрию, а в Швейцарию.

Несколько лет назад Мирча Луческу уже проводил сборы в Швейцарии, где тренировочные занятия при подготовке к сезону были у донецкого «Шахтера».

В нынешнем сезоне киевское «Динамо» досрочно выиграло чемпионат страны, а также стало победителем Кубка Украины. Перед началом сезона подопечные Мирчи Луческу праздновали успех в Суперкубке Украины.