Динамо может провести летние сборы в новой стране

Не исключено, что Мирча Луческу будет готовить команду к новому сезону в Швейцарии

  • 14.05.2021 10:19
  • 2169 просмотров
  • 15 комментариев
Динамо может провести летние сборы в новой стране
© ФК Динамо Киев

После победы в финале Кубка Украины над луганской Зарей (1:0) игроки киевского «Динамо» ушли в отпуск.

Мирча Луческу предоставил своим подопечным (кроме сборников) длительный отпуск — больше месяца. После отдыха команда соберется в конце июня.

Ожидается, что летние сборы у «Динамо» тоже пройдут по укороченной программе и продлятся не больше 12 дней. Место сборов еще не утверждено, однако не исключено, что динамовцы отправятся в новое для себя место — не в Испанию или в Австрию, а в Швейцарию.

Несколько лет назад Мирча Луческу уже проводил сборы в Швейцарии, где тренировочные занятия при подготовке к сезону были у донецкого «Шахтера».

В нынешнем сезоне киевское «Динамо» досрочно выиграло чемпионат страны, а также стало победителем Кубка Украины. Перед началом сезона подопечные Мирчи Луческу праздновали успех в Суперкубке Украины.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.05.2021 11:10
    -1
    funcat, 14.05.2021 11:08
    немытый тебя смайлики палят
    Соска,зачем ты хочешь подмазться к нашей пидарстической динамовской братии?!
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 11:08
    +1
    Nevershot, 14.05.2021 10:42
    мы дыркафаны готовы нюхать залупу цыгану,мы раз в пять лет чемпионы Ха-ха-ха-ха
    немытый тебя смайлики палят
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.05.2021 11:07
    -2
    Alexander Киев, 14.05.2021 11:06
    На параде в Киеве, будете с флагами клюба?
    Конечно!Это наш Движ Париж
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 14.05.2021 11:06
    -2
    Nevershot, 14.05.2021 10:46
    Мы голубые самые сильные
    На параде в Киеве, будете с флагами клюба?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.05.2021 11:03
    0
    Лобан в Австрии проводил.
    Или в Граце или в другом городе
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.05.2021 11:02
    0
    Опять зал...па 226 начала ники подделывать
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 14.05.2021 10:50
    -2
    500км от Монте Карло, совпадение?
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.05.2021 10:46
    0
    Alexander Киев, 14.05.2021 10:44
    Ну вот о чем и я и писал, убогие-петушки ДНА
    Мы голубые самые сильные
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 14.05.2021 10:44
    -7
    Nevershot, 14.05.2021 10:42
    мы дыркафаны готовы нюхать залупу цыгану,мы раз в пять лет чемпионы Ха-ха-ха-ха
    Ну вот о чем и я и писал, убогие-петушки ДНА
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.05.2021 10:42
    -7
    мы дыркафаны готовы нюхать залупу цыгану,мы раз в пять лет чемпионы Ха-ха-ха-ха
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 14.05.2021 10:40
    -3
    Ну он так и работает по шахтёровским методичкам. А что тут такого?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.05.2021 10:37
    -2
    Как горит в ОРДЛО Уже больше месяца
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.05.2021 10:37
    -2
    Как горит в ОРДЛО Уже больше месяца
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 14.05.2021 10:36
    +4
    можно долго смотреть, на то как полыхают разорванные пуканы поклонников шлюхи таких как сашко з Киева ))))
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 14.05.2021 10:27
    -9
    Билет в один конец ещё петушков-глориков заберите с собой, по дороге с самолета выбросьте
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 14.05.2021 10:36
    +4
    можно долго смотреть, на то как полыхают разорванные пуканы поклонников шлюхи таких как сашко з Киева ))))
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 11:08
    +1
    Nevershot, 14.05.2021 10:42
    мы дыркафаны готовы нюхать залупу цыгану,мы раз в пять лет чемпионы Ха-ха-ха-ха
    немытый тебя смайлики палят
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.05.2021 11:03
    0
    Лобан в Австрии проводил.
    Или в Граце или в другом городе
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.05.2021 11:02
    0
    Опять зал...па 226 начала ники подделывать
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.05.2021 10:46
    0
    Alexander Киев, 14.05.2021 10:44
    Ну вот о чем и я и писал, убогие-петушки ДНА
    Мы голубые самые сильные
    Ссылка
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