Владислав КАБАЕВ: «Динамо было лучше готово, мы где-то физически подустали»

Нападающий «Зари» высказался о поражении

  • 14.05.2021 09:58
  • 1008 просмотров
  • 10 комментариев
Владислав КАБАЕВ: «Динамо было лучше готово, мы где-то физически подустали»
© ФК Заря

Киевское «Динамо» одержало победу в финале Кубка Украины над «Зарей» (1:0). Форвард луганчан Владислав Кабаев прокомментировал поражение.

«Чисто кубковый матч, финал, в котором игра шла до первой ошибки, первого гола. У нас были свои полумоменты, которые мы не реализовали, а «Динамо» забило и заслуженно победило.

Чуть не хватило. Возможно, сказалось то, что сезон получился тяжелым. Готовились к финалу, оставался маленький шажочек, но его не хватило. Где-то физически подустали, «Динамо» было лучше готово, но все бились, на поле точно не было равнодушных», - сказал Кабаев.

 

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Источник — ФК Заря

(7 голосов)

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Комментарии
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.05.2021 10:59
    -1
    sahka1981, 14.05.2021 10:48
    Так это тронутый на всю голову дятел, он гадит на всех ветка Динамо...
    № 2 после дурачка с семерками
    Ты зачем хочешь подмазаться к нашей динамовской пидарстической братии ?
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 14.05.2021 10:51
    0
    sahka1981, 14.05.2021 10:48
    Так это тронутый на всю голову дятел, он гадит на всех ветка Динамо...
    № 2 после дурачка с семерками
    так это он и есть, а так же ряд других ников, просто вчера остальные забанили, вот оно теперь с одного пыжится)))
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 14.05.2021 10:48
    +1
    Андрей Мадайский, 14.05.2021 10:44
    Мнение данецкого ДНА теперь просто улыбает
    Уже б сидел в своей норе и не высовывался!!!
    Так это тронутый на всю голову дятел, он гадит на всех ветка Динамо...
    № 2 после дурачка с семерками
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 14.05.2021 10:44
    +1
    Alexander Киев, 14.05.2021 10:21
    Бей-беги - вот вся игра Дна. Если для УПЛ этого достаточно, то для Европы - опять отскок от Ференцвароша будет, в лучшем случаи
    Мнение данецкого ДНА теперь просто улыбает
    Уже б сидел в своей норе и не высовывался!!!
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.05.2021 10:36
    +3
    Alexander Киев, 14.05.2021 10:21
    Бей-беги - вот вся игра Дна. Если для УПЛ этого достаточно, то для Европы - опять отскок от Ференцвароша будет, в лучшем случаи
    Реально донецкое дно в бей беги и играет До весны на везении выезжали, дальше пруха кончилась и упали на дно. С помощью судеек 2
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 14.05.2021 10:33
    +2
    korsun_skif, 14.05.2021 10:31
    Походу у Кабаева новое погоняло теперь. КАБАН
    На спирт.юа и не такое прочитаешь..Бухали всю ночь видимо
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 14.05.2021 10:31
    -1
    Походу у Кабаева новое погоняло теперь. КАБАН
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 14.05.2021 10:28
    +3
    Какой Кабан?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 14.05.2021 10:21
    -3
    Бей-беги - вот вся игра Дна. Если для УПЛ этого достаточно, то для Европы - опять отскок от Ференцвароша будет, в лучшем случаи
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 14.05.2021 10:05
    +3
    Редакация вы читаете ваши тексты?Динамо» було краще готове, але всі билися, на полі точно не було байдужих», - сказав Кабан.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.05.2021 10:36
    +3
    Alexander Киев, 14.05.2021 10:21
    Бей-беги - вот вся игра Дна. Если для УПЛ этого достаточно, то для Европы - опять отскок от Ференцвароша будет, в лучшем случаи
    Реально донецкое дно в бей беги и играет До весны на везении выезжали, дальше пруха кончилась и упали на дно. С помощью судеек 2
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 14.05.2021 10:28
    +3
    Какой Кабан?
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 14.05.2021 10:05
    +3
    Редакация вы читаете ваши тексты?Динамо» було краще готове, але всі билися, на полі точно не було байдужих», - сказав Кабан.
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 14.05.2021 10:33
    +2
    korsun_skif, 14.05.2021 10:31
    Походу у Кабаева новое погоняло теперь. КАБАН
    На спирт.юа и не такое прочитаешь..Бухали всю ночь видимо
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 14.05.2021 10:48
    +1
    Андрей Мадайский, 14.05.2021 10:44
    Мнение данецкого ДНА теперь просто улыбает
    Уже б сидел в своей норе и не высовывался!!!
    Так это тронутый на всю голову дятел, он гадит на всех ветка Динамо...
    № 2 после дурачка с семерками
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 14.05.2021 10:44
    +1
    Alexander Киев, 14.05.2021 10:21
    Бей-беги - вот вся игра Дна. Если для УПЛ этого достаточно, то для Европы - опять отскок от Ференцвароша будет, в лучшем случаи
    Мнение данецкого ДНА теперь просто улыбает
    Уже б сидел в своей норе и не высовывался!!!
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 14.05.2021 10:51
    0
    sahka1981, 14.05.2021 10:48
    Так это тронутый на всю голову дятел, он гадит на всех ветка Динамо...
    № 2 после дурачка с семерками
    так это он и есть, а так же ряд других ников, просто вчера остальные забанили, вот оно теперь с одного пыжится)))
    Ссылка
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