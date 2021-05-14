Владислав КАБАЕВ: «Динамо было лучше готово, мы где-то физически подустали»

Киевское «Динамо» одержало победу в финале Кубка Украины над «Зарей» (1:0). Форвард луганчан Владислав Кабаев прокомментировал поражение.

«Чисто кубковый матч, финал, в котором игра шла до первой ошибки, первого гола. У нас были свои полумоменты, которые мы не реализовали, а «Динамо» забило и заслуженно победило.

Чуть не хватило. Возможно, сказалось то, что сезон получился тяжелым. Готовились к финалу, оставался маленький шажочек, но его не хватило. Где-то физически подустали, «Динамо» было лучше готово, но все бились, на поле точно не было равнодушных», - сказал Кабаев.