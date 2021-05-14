ТаТоТаке. Динамо берет Кубок, интервью Ахметова, райдер Де Дзерби

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  • 14.05.2021 09:24
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ТаТоТаке. Динамо берет Кубок, интервью Ахметова, райдер Де Дзерби
© ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют последний матч сезона в украинском футболе - Динамо в финале Кубка Украины спокойно обыграло Зарю. Почему не было интриги? Что натворил с составом Скрипник? Кто лучший игрок матча?

Кроме того в выпуске - Что не так с интервью Ахметова и Ярославского? Куда перейдут Кулач и Довбик? Сколько игроков Сассуоло окажется в Шахтере?

00.00 Фрагмент из «безупречного» стрима
00.30 Тонны извинений
2.54 С билетами в Тернополе чудили
4.17 Газон - полное дно
7.02 Скрипник всех удивил
7.40 Что с Абу Ханной?
10.19 А звездные фораврды что?
12.05 Все боялись проиграть
13.10 Заря - ни о чем, но Скрипника можно понять
14.18 Одностороннее движение или нет?
15.58 Лучший игрок матча
16.55 Миколенко - здоровье!
17.33 Заря больше билась, чем играла в футбол
18.54 Судью купили или нет?
20.33 Самый важный эпизод игры
22.53 Уникальная история о Луческу
23.41 Скрипнику нужно уходить?
25.46 Не смотрите интервью Ахметова!
28.25 Где Дзерби притащит в Шахтер половину Сассуоло?
29:56 Ярославский обнаглел крайне
44.28 Куда пойдет Довбик?
35.54 Трансфер Кулача в Динамо
40.37 Ставка от Сенькива
41.16 Прощание
41.58 Бекстейдж

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Источник — ТаТоТаке

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