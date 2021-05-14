ТаТоТаке. Динамо берет Кубок, интервью Ахметова, райдер Де Дзерби

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют последний матч сезона в украинском футболе - Динамо в финале Кубка Украины спокойно обыграло Зарю. Почему не было интриги? Что натворил с составом Скрипник? Кто лучший игрок матча?

Кроме того в выпуске - Что не так с интервью Ахметова и Ярославского? Куда перейдут Кулач и Довбик? Сколько игроков Сассуоло окажется в Шахтере?

00.00 Фрагмент из «безупречного» стрима

00.30 Тонны извинений

2.54 С билетами в Тернополе чудили

4.17 Газон - полное дно

7.02 Скрипник всех удивил

7.40 Что с Абу Ханной?

10.19 А звездные фораврды что?

12.05 Все боялись проиграть

13.10 Заря - ни о чем, но Скрипника можно понять

14.18 Одностороннее движение или нет?

15.58 Лучший игрок матча

16.55 Миколенко - здоровье!

17.33 Заря больше билась, чем играла в футбол

18.54 Судью купили или нет?

20.33 Самый важный эпизод игры

22.53 Уникальная история о Луческу

23.41 Скрипнику нужно уходить?

25.46 Не смотрите интервью Ахметова!

28.25 Где Дзерби притащит в Шахтер половину Сассуоло?

29:56 Ярославский обнаглел крайне

44.28 Куда пойдет Довбик?

35.54 Трансфер Кулача в Динамо

40.37 Ставка от Сенькива

41.16 Прощание

41.58 Бекстейдж