Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо отыграло свой чемпионский стандарт»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал победу «Динамо» над «Зарей» (1:0) в финале Кубка Украины.

«Киевляне триумфально завершили сезон, с чем я поздравляю всех болельщиков. Чемпионские медали положили в кубок.

Сам матч прогнозировано прошел в настоящей кубковой борьбе. Снимаю шляпу перед «Зарей» и Скрипником: команда тактически сыграла новинку, чем удивила специалистов. Приготовленные и произведенные замены Скрипником говорят о том что, «Заря» играла на победу. И поэтому по-мужски боролась. А то, что команда Скрипника играет в симпатичный футбол, не видел только слепой.

Достойный финал, было на что смотреть. Мяч, как говорится, долетал в штрафную команд «испачканным кровью». Мужская борьба, многие игроки добавили себе шрамы. Динамовцы в тактическом плане были предсказуемы, отыграли свой чемпионский стандарт. Жаль, но реализация моментов могла быть и лучше. Поздравляю всех с окончанием сезона!», — написал Заховайло в Facebook.