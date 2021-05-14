Эйбар – Бетис – 1:1. Видео голов и обзор матча

13 мая прошел поединок 36-го тура чемпионата Испании.
Смотрите видео голов и обзор матча «Эйбар» – «Бетис» – 1:1.
Голы: Серхио Энрич, 83 – Гуардадо, 4.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхи Энрич (Эйбар).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрес Гуардадо (Реал Бетис).
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Источник — Sport.ua
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