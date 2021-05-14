ЦЫГАНКОВ: «Комбинацию, которая привела к голу, наигрываем на тренировках»

Хавбек «Динамо» прокомментировал победу в финале Кубка над «Зарей»

  • 14.05.2021 05:30
  • 1023 просмотра
  • 1 комментарий
ЦЫГАНКОВ: «Комбинацию, которая привела к голу, наигрываем на тренировках»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков в прямом эфире YouTube-канала УАФ прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Украины над «Зарей» (1:0):

«Комбинацию, которая привела к забитому голу, мы наигрываем на тренировках. Я знал, куда последует пас в подобных случаях, и оказался в нужном месте.

Многие игроки не забивают пенальти, для меня главное, что выиграла команда, поэтому даже не обратил на это внимание.

В финале Кубка каждая команда играет осторожно, делает ставку на то, чтобы не пропустить. А затем уже создавать моменты и забить свой гол. «Заря» – хорошая команда, с ними интересно играть, думаю, что их победы еще впереди.

Для чемпионата Европы любой футболист найдет силы, это очень значимый турнир».

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 14.05.2021 06:08
    0
    И еще флажки ставят кому где стоять...сказочник...Буяльскому спасибо скажи что имеет чуйку и хорошо видит поле краем глаза
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 14.05.2021 06:08
    0
    И еще флажки ставят кому где стоять...сказочник...Буяльскому спасибо скажи что имеет чуйку и хорошо видит поле краем глаза
    Ссылка
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