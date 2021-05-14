ЦЫГАНКОВ: «Комбинацию, которая привела к голу, наигрываем на тренировках»

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков в прямом эфире YouTube-канала УАФ прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Украины над «Зарей» (1:0):

«Комбинацию, которая привела к забитому голу, мы наигрываем на тренировках. Я знал, куда последует пас в подобных случаях, и оказался в нужном месте.

Многие игроки не забивают пенальти, для меня главное, что выиграла команда, поэтому даже не обратил на это внимание.

В финале Кубка каждая команда играет осторожно, делает ставку на то, чтобы не пропустить. А затем уже создавать моменты и забить свой гол. «Заря» – хорошая команда, с ними интересно играть, думаю, что их победы еще впереди.

Для чемпионата Европы любой футболист найдет силы, это очень значимый турнир».