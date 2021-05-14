Вальядолид – Вильярреал – 0:2. Видео голов и обзор матча

13 мая прошел поединок 36-го тура чемпионата Испании.
Смотрите видео голов и обзор матча «Вальядолид» – «Вильярреал» – 0:2.
Голы: Х. Морено, 68, Капуэ, 90+1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Этьен Капу (Вильярреал).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
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Источник — Sport.ua
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