Луческу пришел и все выиграл. Как Юрий Семин поздравил Динамо

Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин поздравил столичную команду с победой в Кубке Украины:
«Динамо» Киев! Чемпионы и обладатели Кубка! Поздравляю! Мирча Луческу пришел и все выиграл! Пример победного спортивного долголетия!»
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