Илья ЗАБАРНЫЙ: «Всегда тяжело играть 120 минут, еще и соперник был сложный»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу в финале Кубка над «Зарей»

  • 14.05.2021 04:43
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «Всегда тяжело играть 120 минут, еще и соперник был сложный»
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Защитник «Динамо» Илья Забарный в прямом эфире YouTube-канала УАФ прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Украины над «Зарей» (1:0):

«Матч был очень сложный, насыщенный. Всегда тяжело играть 120 минут, еще и соперник был сложный. Но мы нашли в себе силы и довели матч до победы.

У соперника было пару моментов, но в общем и целом наша оборона сыграла хорошо. Сыграли на ноль и надеемся продолжить подобные выступления уже в следующем сезоне. Радует, что у нас в защите порядок.

Незабитый пенальти? Мы выигрывали к тому моменту, но надо было забивать еще, чтобы успокоить игру. Было немного волнительно после незабитого пенальти, но в итоге выиграли, и это главное. На чемпионат Европы останутся и силы и мотивация, чтобы побеждать».

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Источник — ФК Динамо Киев

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