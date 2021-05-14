Илья ЗАБАРНЫЙ: «Всегда тяжело играть 120 минут, еще и соперник был сложный»

Защитник «Динамо» Илья Забарный в прямом эфире YouTube-канала УАФ прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Украины над «Зарей» (1:0):

«Матч был очень сложный, насыщенный. Всегда тяжело играть 120 минут, еще и соперник был сложный. Но мы нашли в себе силы и довели матч до победы.

У соперника было пару моментов, но в общем и целом наша оборона сыграла хорошо. Сыграли на ноль и надеемся продолжить подобные выступления уже в следующем сезоне. Радует, что у нас в защите порядок.

Незабитый пенальти? Мы выигрывали к тому моменту, но надо было забивать еще, чтобы успокоить игру. Было немного волнительно после незабитого пенальти, но в итоге выиграли, и это главное. На чемпионат Европы останутся и силы и мотивация, чтобы побеждать».