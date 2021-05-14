ШАПАРЕНКО: «Чтобы забить, мне где-то не хватило удачи, не заслужил на гол»

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко в прямом эфире YouTube-канала УАФ прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Украины над «Зарей» (1:0):

«Чтобы забить самому, где-то не хватило удачи, не заслужил на гол, наверно. Надо больше работать, и тогда голы придут.

Мы были уверены в себе, готовились к финалу, знаем себе цену и прекрасно знаем, на что мы способны на поле. Я не сомневался ни в себе, ни в команде, ни в тренерском штабе.

У «Зари» есть быстрые игроки, их главная сила – контратаки. Мы опасались, что соперник может использовать свой козырь.

Опустошенность после победного сезона? Нет, впереди еще чемпионат Европы. Хочется выступить на этом турнире достойно».