Кротоне – Верона – 2:1. Видео голов и обзор матча

13 мая прошел поединок 36-го тура чемпионата Италии.
Смотрите видео голов и обзор матча «Кротоне» – «Верона» – 2:1.
Голы: Унас, 2, Мессиас, 75 – Молина, 87 (автогол).
События матча
|87'
|ГОЛ ! Автогол забил Сальваторе Молина (Эллас Верона).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Кротоне).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Унас (Кротоне).
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Источник — Sport.ua
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